AH股新聞

14/01/2026 17:00

《鍾之日記》阿里系狂升，A股潑冷水

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 恒指1月14日升151點，收報26999點，主板成交3404億港元
▷ 滬綜指跌0.31%，三大交易所19日起融資保證金比例調至100%
▷ 阿里股價漲5.7%，攜程涉壟斷遭市監局立案調查股價跌6.5%

　　1月14日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。

　　美股隔晚回落，但港股向好形勢未變，恒指高開123點，其後走勢反覆向上，阿里系貢獻主要升幅，恒指早市已重新站上兩萬七；可惜午後受累滬深北交易所上調融資保證金比例消息，大市一度轉跌，最終恒指全日收升151點，未能收企二萬七關口，報26999點，主板成交近3404億元。

*監管出手降溫滬指收低，A股成交額再創新高*

　　滬綜指今日衝高回落，盤中一度漲至4190點水平、刷新十年半新高，惟滬深北三大證券交易所午間宣布上調融資保證金比例，指數隨即掉頭向下，最終滬綜指全日收低0.31%報4126.09點，連跌兩日；至於深成指則升0.56%，創業板指升0.82%。三大交易所出手降槓桿，市場交投仍火熱，滬深兩市成交額3.94萬億（人民幣．下同）再破紀錄，較上一個交易日放量2903億元或8%，連續第3個交易日突破3.6萬億。

　　上海、深圳和北京三大證券交易所今日午間同時發布通知，1月19日（下周一）起，調整融資保證金比例，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例從80%提高至100%。此次調整僅限於新開融資合約。根據通知，此次調整的原因是，近期，融資交易明顯活躍，市場流動性相對充裕，適度提高融資保證金比例回歸100%，有助於適當降低槓桿水平，促進市場長期穩定健康發展。

　　光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，最近A股表現熾熱，指數、成交額與融資規模均明顯上升，三大交易所此時上調融資保證金比例，說明監管提前部署應對風險，並希望市場能冷靜一些。這導致午後A股明顯回落。

*好消息疊加，阿里系集體收高*

　　美國政府正式批准英偉達(US.NVDA)對中國出口人工智能芯片H200，據報阿里巴巴(09988)及字節跳動近來私下向英偉達表達，有意各自訂購逾20萬顆H200。另阿里旗下人工智能助手千問傳明日將發布重磅產品迭代，刺激阿里股價今早飆逾半成，且開市未及半小時成交已逾70億元，半日成交逾200億元。

　　《科創板日報》報道，上線兩個月，阿里千問的C端（消費者端）月活躍用戶數已突破1億，在學生和白領人群中增長迅猛。多名行業人士透露，幾家競品流量平台此前已對千問App作出限制。據悉，千問明日將發布重磅產品迭代。

　　千問App於去年11月17日公測上線，基於全球第一開源模型通義千問Qwen打造，同步提供網頁和PC版。據悉，千問C端事業群的首要目標是將千問打造成為一款超級App，成為AI時代用戶的第一入口。未來還將進一步把千問打造成無處不在的AI助手，覆蓋眼鏡、PC、汽車等場景。

　　富瑞發表研究報告，重申AI將繼續是2026年中國互聯網市場的首要主題，隨後是防守性的娛樂行業，以及具有長速發展前景的旅遊行業。富瑞將阿里巴巴及騰訊(00700)列為互聯網行業首選，緊隨其後是百度(09888)、攜程(09961)、網易(09999)、快手(01024)、騰訊音樂(01698)、京東(09618)、美團(03690)等。

　　多重利好疊加下，阿里全日收漲5.7%，報169元；同系阿里健康(00241)獨家首發全球首個醫嬰兒血管瘤外用藥貝美淨，股價亦飆19%，收報7.78元，為今日表現最佳藍籌。

*涉嫌壟斷遭市監局立案調查，攜程股價挫6.5%*

　　市場監管總局今日公告，根據前期核查，依據《中華人民共和國反壟斷法》，對攜程集團(09961)有限公司涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。官方公布是在港股收市的16:00發出，攜程已受影響，以全日最低位收跌6.5%，報569.5元，為今日表現最差藍籌股。

　　公開報道顯示，去年6月，攜程被多家酒店商家投訴，指其「調價助手」功能未經許可強制開通，自動掃描競品價格並強行下調房價，甚至出現「退出後自動重啟」的異常現象。有商家反映，攜程通過該功能強制參與折扣活動，若不同意則直接將酒店狀態改為「不可預訂」，嚴重侵害商家自主定價權。盡管攜程聲稱該功能旨在「幫助酒店適應市場價格」，但事實上形成了對商家經營權的單方面壓制。

　　去年7月，鄭州市監局對「調價助手」立案調查；9月17日，鄭州市監局對攜程進行行政約談，並在9月4日向其下達《責令改正通知書》。市監局指，經調查核實，攜程旅行網存在利用服務協議、交易規則和技術手段對平台內經營者的交易及交易價格進行不合理限制的問題。本次約談旨在督促企業全面整改、規範運營，切實維護公平競爭市場秩序，保障平台內經營者合法權益。

　　另外，攜程近日誤向員工群發離職信的烏龍事件引發熱議。1月12日，大量攜程集團員工在社交平台上表示收到公司發送的「離職通知」短信。攜程隨後回應稱，實際情況是二級部門失誤，技術設計問題導致員工容易誤觸發短信，後續會改進設計，減少誤觸的可能。攜程還表示，誤操作的相關員工一直在自責，團隊已為其申請帶薪假期並贈送解壓小禮物，待其心情平復後恢復上崗。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

