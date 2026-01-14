《Ａ股焦點》德邦股份漲停，擬主動退市，京東物流願以近38億收購剩餘股份

被京東物流收購4年後，德邦股份(滬:603056)將退市。德邦股份發布公告稱，擬以股東會決議方式主動撤回德邦股份A股股票在上交所的上市交易，並在取得上交所決定後申請在全國中小企業股份轉讓系統退市板塊繼續交易。



德邦股份今日復牌漲停，報15.44元(人民幣．下同)。



此次主動退市並非臨時決策，而是2022年京東物流收購德邦後的必然延續。德邦股份的退市公告也明確提出，此舉是為了更好地順應物流行業的發展趨勢，統籌協調與整合京東物流體系內的物流資源，亦考慮積極踐行公司間接控股股東--宿遷京東卓風企業管理有限公司(以下稱京東卓風)於收購德邦股份時作出的關於同業競爭的承諾。



本次主動退市是京東卓風提議。京東卓風為京東物流全資子公司。截至目前，京東物流持有德邦股份80.01%的股權。



京東物流(02618)也發布公告稱，公司全資子公司將向德邦股份其他股東發出現金選擇權，以每股19元的價格收購德邦股份所有剩餘股份，收購總額預計約為37.97億元，對應的德邦股份的總市值為192.66億元。



德邦物流成立於1996年，主營快運業務，2018年進入快遞業務，主要承運大件快遞。2018年1月16日在A股上市。2022年，京東物流收購、併表德邦股份。

