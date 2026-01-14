《Ａ股焦點》鋰礦股回調，中礦資源跌超7%，盛新鋰能挫6%

鋰礦股回調，中礦資源(深:002738)跌超7.3%，盛新鋰能(深:002240)挫6%，天齊鋰業(深:002466)走低4.2%，西藏礦業(深:000762)跌3.6%，雅化集團(深:002497)、贛鋒鋰業(深:002460)、永杉鋰業(滬:603399)跌超2%。最新消息，碳酸鋰主力合約日內跌幅達6%，報157220元人民幣/噸。
《經濟通通訊社14日專訊》
14/01/2026 14:53
