《神州能源》深圳完成首例新能源汽車反向充電結算，車主獲15元收益

據《新華社》報道，1月13日，南方電網深圳供電局順利完成試點充電站放電上網電費結算，是深圳市首次實現新能源汽車向電網放電的電費結算。



新能源車主李先生是深圳市首批參與V2G（反向充電）車輛放電上網的用戶，他單次獲得了15元（人民幣．下同）左右的收益，一個月前他在高峰時段向電網放電約20度，他表示，自己以後能更好平衡車輛的使用與經濟效益的創造。



2025年，廣東省發展改革委明確「新能源汽車向電網放電上網電價採用峰平谷電價方式，具體按照每千瓦時0.453元乘以峰平谷比例系數確定」。南方電網深圳供電局延伸建立V2G專門電價和結算模型，差異化設置分時計費公式，按照關鍵月份和其他月份高溫天，對尖、峰、平、谷期電量精準計費，實現了新能源汽車作為分布式儲能單元參與電網調節的價值量化。



深圳是全國首批車網互動規模化應用試點城市之一。南方電網深圳供電局負責人介紹，車網互動為深圳化解新能源汽車保有量高速增長與配電網承載能力之間的矛盾提供了創新解決方案。他表示，通過價格信號引導新能源汽車谷時充電、峰時放電，有助於釋放新能源汽車「移動儲能」的潛力，緩解局部區域供電壓力。

《經濟通通訊社14日專訊》