14/01/2026 09:04

【歐盟加稅】乘聯分會崔東樹：未來三年中國電動車出口歐盟年均增速約20%

　　中國商務部12日通報，中歐雙方一致同意，向對歐盟出口純電動汽車的中國出口商提供「關於價格承諾的通用指導」，以替代之前的反補貼徵稅。中國乘聯分會秘書長崔東樹分析稱，價格承諾機制落地初期，部分車企可能因定價調整產生短期銷量波動，但隨著車企適應新規則、本地化產能釋放及產品競爭力提升，中國電動車在歐盟市場的銷量將逐步回升。

　　崔東樹指出，中國自主品牌企業在歐盟增速迅猛，此次成果將進一步鞏固這一勢頭。中歐以價格承諾替代高額關稅的磋商成果，是雙方務實共贏的重要突破。這一機制為中國電動車保留了歐盟市場核心準入通道，規避高額關稅衝擊，穩定市場準入基礎，穩定了行業預期。

　　他預計，2026年至2028年，中國電動車對歐盟出口將保持20%左右的年均增速。長期來看，中歐將從貿易層面的博弈轉向產業層面的深度協作。此外，在電池回收、碳足跡管理等領域，雙方也將加強合作，共同推動歐盟汽車市場的電動化轉型。

　　據乘聯分會的數據顯示，2025年1至11月中國對歐盟出口的整車輛已經達到了百萬輛規模。在純電、插混和普通混合動力三類中國整車出口市場中，歐盟都排在第一。
《經濟通通訊社14日專訊》

