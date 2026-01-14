  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

14/01/2026 16:30

《行業數據》中汽協：12月汽車產銷同比環比齊跌，新能源車產銷均超171萬輛

　　中國汽車工業協會今日召開溝通會，其發布的最新數據顯示，2025年12月，中國新能源汽車產銷分別完成171.8萬輛和171萬輛，同比分別增長12.3%和7.2%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的52.3%。

　　數據還顯示，2025年12月，中國汽車產銷分別完成329.6萬輛和327.2萬輛，環比分別下降6.7%和4.6%，同比分別下降2.1%和6.2%。
《經濟通通訊社14日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

經濟崩潰背後的制裁禍首知多少

14/01/2026 18:11

大國博弈

定期存款 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區