《行業數據》中汽協：12月汽車產銷同比環比齊跌，新能源車產銷均超171萬輛

中國汽車工業協會今日召開溝通會，其發布的最新數據顯示，2025年12月，中國新能源汽車產銷分別完成171.8萬輛和171萬輛，同比分別增長12.3%和7.2%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的52.3%。
數據還顯示，2025年12月，中國汽車產銷分別完成329.6萬輛和327.2萬輛，環比分別下降6.7%和4.6%，同比分別下降2.1%和6.2%。
《經濟通通訊社14日專訊》
14/01/2026 16:30
《經濟通通訊社14日專訊》
