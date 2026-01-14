  • 會員
AH股新聞

14/01/2026 10:12

《神州基金》工商銀行年金基金受託管理規模突破8000億

　　據工商銀行(01398)(滬:601398)官微，近日，工商銀行年金基金受託管理規模突破8000億元(人民幣．下同)，繼去年5月突破7000億元後，實現連續兩個千億級跨越。目前，工商銀行企業年金受託客戶數超2.1萬家。
《經濟通通訊社14日專訊》

