《經濟時評》世界銀行上調今年中國經濟增速預期至4.4%，指仍受消費信心不足等制約

世界銀行昨日(13日)發布最新一期《全球經濟展望》報告，其中將中國今年經濟增長預期上調至4.4%。



報告將2026年全球經濟增長預期上調至2.6%，比2025年6月預測值高出0.2個百分點。世界銀行在報告中表示，全球經濟展現出的韌性值得關注，但風險仍然偏向下行。



報告指出，儘管面臨貿易緊張局勢和政策不確定性加劇，過去一年全球經濟在人工智能投資大增等因素影響下仍展現出韌性。但與此同時，全球生活水平差距正在擴大，富裕國家與貧困國家之間日益擴大的生活水平差距令人擔憂。2020年至2030年「或將成為20世紀60年代以來全球經濟增長最疲軟的十年」。



*中國出口保持韌性、額外財政刺激等改善投資者情緒*



另外，報告指出，中國今年增長率預計放緩至4.4%，較2025年6月預測高出0.4個百分點。這一上調反映了額外財政刺激措施、出口保持韌性，以及因貿易政策趨於穩定與部分關稅下調而改善的投資者情緒。



然而，增長仍將受到消費者信心不足、房地產行業持續低迷以及勞動力市場疲軟的制約。由於部分行業應對供需失衡的政策存在不確定性，製造業投資預計將放緩。2027年，受生產率增長放緩、高債務水平及人口老齡化等結構性挑戰影響，增長率預計微降至4.2%，與潛在增長率逐步趨緩保持一致。



國家主席習近平上月透露，中國2025年經濟增速預計達到5%左右，即達成政府工作報告設定的目標。

《經濟通通訊社14日專訊》