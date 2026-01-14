《中國要聞》2名網絡主播偷稅被查，稅務總局：將規範主播行業稅收秩序

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家稅務總局公布，重慶、甘肅兩地稅務部門今日曝光2起網絡主播偷稅案件，網絡主播彭煊之和楊遂娃少繳個人所得稅、增值稅等稅費分別為216.32萬元（人民幣．下同）及101.64萬元。



通報內容顯示，重慶市稅務局第三稽查局根據稅收大數據分析發現，2021年至2023年期間，網絡主播彭煊之發布的視頻平均點贊量保持在100萬左右，但自行申報繳納的稅費總計不足160萬元。經進一步查實後，稅務部門對彭煊之作出追繳稅費款、加收滯納金並處罰款共計415.05萬元的處理處罰決定。



另一起案件是天水市稅務局第一稽查局接到實名舉報後，依法對網絡主播楊遂娃開展調查核實時發現，2022年至2024年，楊遂娃的納稅申報收入僅有23.25萬元，三年內累計繳納稅費1萬餘元，與其直播規模、帶貨能力等情況極不匹配。稅務部門依法對其作出追繳稅費款、加收滯納金並處罰款共計181.40萬元的處罰決定。目前，上述兩起案件的涉案稅費款、滯納金及罰款均已追繳入庫。



國家稅務總局辦公廳強調，網絡並非法外之地，通過隱匿收入、進行虛假申報等方式偷逃稅款，屬於稅收征管法規定的偷稅行為。互聯網平台內經營者和從業人員應誠信納稅，按規定如實進行納稅申報，堅持合規經營。稅務部門將在持續加強稅法宣傳輔導、優化稅費服務的同時，強化部門協同，依法查處網絡主播各類涉稅違法行為，系統施治、完善制度、加強監管，維護公平公正稅收秩序，促進網絡主播行業長期規范健康發展。

《經濟通通訊社14日專訊》