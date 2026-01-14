  • 會員
14/01/2026 09:29

《Ａ股行情》滬綜指平開，美放寬H200芯片對華出口

　　美國政府周二（13日）正式批准英偉達H200芯片銷往中國；但有媒體報道，中國政府告知部分科技公司，只有在特殊情況下才會批准購買H200芯片。滬綜指今早平開，報4138.65點，深成指高開0.17%，創業板指高開0.34%；盤初半導體板塊走揚。

　　根據美國商務部工業和安全局修訂相關的許可證審查政策，H200芯片須經第三方實驗室驗證其AI科技能力後方可運往中國，且銷往中國的數量不得超過美國客戶總銷量的50%。英偉達還需證明美國境內有足夠的H200庫存，而中國客戶必須證明具備「充分的安全程序」，且不得將芯片用於軍事用途。

　　不過，美媒《The Information》報道稱，中國政府本周告知部分國內科技公司，只有在用於大學研發實驗室等特殊情況下，才會批准採購H200芯片。這項最新指示顯示，官方可能已認定，相較於讓國內AI開發者獲得先進海外算力的芯片，保護本土芯片產業更為重要。

　　另外，加拿大總理卡尼今日抵達北京展開國事訪問，並將在周五（16日）與中國國家主席習近平舉行會晤。《彭博》引述知情人士透露，中方計劃在卡尼到訪期間提議對方降低電動汽車關稅，以此換取北京部分放寬在該國油菜籽產品上的限制。

　　人民銀行今日進行2408億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有286億元逆回購到期，即今日淨投放2122億元。
《經濟通通訊社14日專訊》

