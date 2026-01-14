  • 會員
14/01/2026 11:42

《Ａ股行情》進出口數據提振，滬綜指半日收升1.2%逼4200點

　　去年12月以美元計價出口同比增長6.6%，進口同比增5.7%，均遠優於市場預估，且增速均創三個月最高。分析人士指出，今年進出口有望繼續向好。滬深股市集體反彈，滬指半日漲1.2%收報4188.24點，逼近四千二關，創業板指高開高走漲2.24%，深成指揚1.98%。兩市半日成交22197億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減2155億元或8.8%。

　　保銀資本總裁兼首席經濟學家張智威說，中國強勁的出口增長有助於對沖國內需求疲軟。疊加股市繁榮以及中美關係穩定，政府至少第一季可能會保持宏觀政策立場不變。

　　從板塊來看，AI應用方向持續爆發，AI營銷領漲，值得買(深:300785)、利歐股份(深:002131)等多股升停。中金公司指出，市場對AI應用商業化的展望路線探討加強，AI營銷方面GEO概念爆發，一定程度上標誌著市場對AI應用的討論，正從基礎的AIGC（人工智能生成內容）生產延伸到更精準的流量獲取和商業變現環節。

　　半導體板塊同樣走高，板塊指數漲超3%，龍芯中科(滬:688047)上午收升14.8%。美媒《The Information》援引知情人士稱，中國本周已要求部分中國科技公司暫停訂購英偉達H200芯片，並可能要求採購國產人工智能芯片。
《經濟通通訊社14日專訊》

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

