《Ａ股行情》交易所降槓桿，滬指收跌0.3%，兩市成交3.9萬億再破紀錄

滬綜指今日衝高回落，盤中一度漲至4190點水平、刷新十年半新高，惟滬深北三大證券交易所午間宣布上調融資保證金比例，指數隨即掉頭向下，最終滬綜指全日收低0.31%報4126.09點，連跌兩日；至於深成指則升0.56%，創業板指升0.82%。三大交易所出手降槓桿，市場交投仍火熱，滬深兩市成交額3.94萬億（人民幣．下同）再破紀錄，較上一個交易日放量2903億元或8%，連續第3個交易日突破3.6萬億。



上海、深圳和北京三大證券交易所今日午間同時發布通知，1月19日（下周一）起，調整融資保證金比例，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例從80%提高至100%。光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，最近A股表現熾熱，指數、成交額與融資規模均明顯上升，三大交易所此時上調融資保證金比例，說明監管提前部署應對風險，並希望市場能冷靜一些。這導致午後A股明顯回落。



盤面上，AI營銷、AI醫療全日領漲，算力概念股亦明顯拉升。芯片半導體個股升多跌少，佰維存儲(滬:688525)收高7.8%。下跌方面，鋰礦股走低，中礦資源(深:002738)跌超7%；銀行、保險等金融股下挫，中國人保(滬:601319)跌3.2%。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4741.93 -0.40 上證指數 4126.09 -0.31 16070.40 深證成指 14248.60 +0.56 23344.40 創業板指 3349.14 +0.82 科創50 1500.91 +2.13 B股指數 258.05 +0.11 2.47 深證B指 1267.42 -0.29 1.11

《經濟通通訊社14日專訊》