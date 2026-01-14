  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

14/01/2026 15:09

《Ａ股行情》交易所降槓桿，滬指收跌0.3%，兩市成交3.9萬億再破紀錄

　　滬綜指今日衝高回落，盤中一度漲至4190點水平、刷新十年半新高，惟滬深北三大證券交易所午間宣布上調融資保證金比例，指數隨即掉頭向下，最終滬綜指全日收低0.31%報4126.09點，連跌兩日；至於深成指則升0.56%，創業板指升0.82%。三大交易所出手降槓桿，市場交投仍火熱，滬深兩市成交額3.94萬億（人民幣．下同）再破紀錄，較上一個交易日放量2903億元或8%，連續第3個交易日突破3.6萬億。

　　上海、深圳和北京三大證券交易所今日午間同時發布通知，1月19日（下周一）起，調整融資保證金比例，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例從80%提高至100%。光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，最近A股表現熾熱，指數、成交額與融資規模均明顯上升，三大交易所此時上調融資保證金比例，說明監管提前部署應對風險，並希望市場能冷靜一些。這導致午後A股明顯回落。

　　盤面上，AI營銷、AI醫療全日領漲，算力概念股亦明顯拉升。芯片半導體個股升多跌少，佰維存儲(滬:688525)收高7.8%。下跌方面，鋰礦股走低，中礦資源(深:002738)跌超7%；銀行、保險等金融股下挫，中國人保(滬:601319)跌3.2%。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004741.93-0.40　
上證指數4126.09-0.3116070.40
深證成指14248.60+0.5623344.40
創業板指3349.14+0.82　
科創501500.91+2.13　
B股指數258.05+0.112.47
深證B指1267.42-0.291.11

《經濟通通訊社14日專訊》

當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

經濟崩潰背後的制裁禍首知多少

14/01/2026 18:11

大國博弈

定期存款 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區