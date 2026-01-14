  • 會員
14/01/2026 09:51

《Ａ股焦點》摩爾線程跌不足1%，成功驗證具身智能模型訓練國產方案

　　近日，摩爾線程聯合北京智源人工智能研究院基於FlagOS-Robo框架，依托MTT S5000千卡智算集群，成功完成智源自研具身大腦模型RoboBrain 2.5的全流程訓練。

　　訓練實測數據顯示，摩爾線程MTT S5000千卡智算集群展現了較高的擴展能力：從64卡擴展至1024卡，系統實現了90%以上的線性擴展效率。這是行業內首次驗證國產算力集群在具身智能大模型訓練中的可用性與高效性，標誌著國產AI基礎設施在應對複雜多模態任務上邁出了關鍵一步。

　　不過，摩爾線程(滬:688795)今日低開，現仍跌0.74%，報645.33元人民幣。

　　RoboBrain是智源面向真實物理場景打造的通用具身大腦，以統一的視覺-語言多模態架構，為機器人在感知、認知、推理與決策上的核心能力提供基礎支撐。RoboBrain 2.5在原有通用具身大腦的基礎上，新增了機器人對動作時序價值評估和三維空間結構的理解與推理能力，對下游任務執行成功率有顯著提升。
《經濟通通訊社14日專訊》

