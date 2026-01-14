《Ａ股焦點》公布與寧德超1200億元訂單，容百科技收問詢函並停牌

1月13日晚，容百科技(滬:688005)披露，公司與寧德時代(03750)(深:300750)簽署了《磷酸鐵鋰正極材料採購合作協議》。協議約定，自2026年第一季度開始至2031年，容百科技合計為寧德時代供應國內區域磷酸鐵鋰正極材料預計為305萬噸，協議總銷售金額超1200億元人民幣。



當晚，容百科技收到上交所問詢函，要求核實並補充披露與寧德時代簽署的《磷酸鐵鋰正極材料採購合作協議》相關事項。問詢函指，公司已披露擁有的建成磷酸鐵鋰產能與本次協議預計供應的產量相差甚遠，要求公司補充披露協議中關於每年產能的具體約定，結合公司擬建和在建產能、協議期內產能收購計劃、資金儲備和戰略規劃等明確說明公司是否具備相應履約能力。



問詢函並要求，補充披露截至目前雙方是否簽署關於產能建設、產品數量各年交付、產品銷售價格調整機制等約定，全面自查並完整披露關於本協議的全部重要內容；補充披露公司目前是否擁有產品交付的技術、標準、質量等前提條件，為達預期所需要支出各項成本費用對公司生產經營和財務狀況的影響；補充披露協議約定的雙方強制性義務及具體違約責任，如觸發相關違約責任對公司預計影響。



容百科技股票現時停牌。

《經濟通通訊社14日專訊》