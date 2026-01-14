  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

14/01/2026 09:52

【ＡＩ】全球存儲芯片供應緊張，國產芯片廠擴產，手提電腦續漲價

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 全球存儲芯片供應緊張，價格大幅上漲
▷ 國產芯片廠通富微電等擴產，新增封測產能
▷ 手提電腦及手機價格上漲，部分漲幅達20%

　　受AI算力需求爆發影響，全球存儲芯片產能供應吃緊，價格大幅上漲。據《中國證券報》報道，機構分析師預計今年第一、二季度存儲芯片及下游產品漲價還將延續，而近期已有多家國產存儲芯片企業公布擴大產能項目，計劃加大研發投入。

　　例如，通富微電(深:002156)宣布擬募資不超過44億元（人民幣．下同）用於項目建設，其中擬投入8億元用於存儲芯片封測產能提升項目，項目建成後年新增存儲芯片封測產能84.96萬片。天山電子(深:301379)表示將投資新存科技和天鏈芯，並計劃構建從AI算力底層支撐到智能終端應用的完整存儲生態能力。長電科技(滬:600584)稱將與外方股東持續加大對工廠的聯合投入，聚焦新產品的技術迭代與產能擴張。

*機構：今年第一、二季存儲芯片價格料繼續上漲*

　　據市場研究機構Counterpoint Research於12日發布的報告，存儲市場行情已經超過2018年的歷史高點，供應商議價能力已達到歷史最高水平，預計今年第一季度市場價格還將上漲40%至50%，第二季度繼續上漲約20%。

　　報道指，筆記本內存條的價格顯著上漲，以三星電子的16G DDR5內存條為例，該產品去年9月在京東商城的價格為380多元，到同年12月漲到899元，目前漲至1399元。

*手提電腦和手機價格大漲，補貼後仍高於此前原價*

　　據《中國經營報》報道，聯想、惠普、戴爾、華碩、宏碁等全球五大PC（個人電腦）廠商均已啟動調價機制。開年以來，多個品牌的筆記本電腦和主流手機機型價格大幅上調，部分漲幅高達20%。即使疊加新一輪國家補貼政策，許多產品的到手價仍高於此前原價。

　　報道引述杭州百腦匯商戶阿海表示，「昨天給客戶報的聯想拯救者Y7000是6980元，今天一問已經變成7400元，上游說全面漲價，後面還要漲」。北京海淀區上地一家數碼門店的銷售員屈先生則透露，「榮耀MagicBook Pro16漲了1100元，Pro14漲了700元。品牌方還問我們要不要囤貨，還要再漲」。

*存儲巨頭新增產能需時，存儲缺貨潮料長期存在*

　　報道指，存儲巨頭三星、SK海力士、美光等為滿足英偉達、谷歌、亞馬遜等科技巨頭的巨額訂單，已將超過40%的DRAM產能轉向利潤豐厚的HBM生產。這直接導致用於消費級PC和手機的標準DDR5 DRAM供應銳減。

　　集邦諮詢資深研究副總經理吳雅婷指出，三星、海力士、美光等三大DRAM供應商的新廠建設均需兩年以上周期，最快要到2027年下半年才能完工，且投產仍需兩個季度以上調試期。這意味著，2027年年底前新增產能貢獻有限，存儲缺貨潮仍將長期存在。
《經濟通通訊社14日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

格陵蘭島主權、特朗普的私慾、北約內部衝突

13/01/2026 16:05

大國博弈

定期存款 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區