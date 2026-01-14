【聚焦數據】中國12月美元計出口增幅擴至6.6%，進口增5.7%，均大勝預期

海關總署公布，中國12月以美元計價出口同比增長6.6%，增幅較11月擴大0.7個百分點，並大勝預期的3%；進口同比增長5.7%，增幅較11月擴大3.8個百分點，遠勝預期的0.9%；貿易順差亦擴大至1141.4億美元，預期為順差1136億美元。

《經濟通通訊社14日專訊》