【聚焦數據】中國12月人民幣計出口增幅回落至5.2%，進口增幅擴至4.4%

海關總署公布，中國12月以人民幣計價出口同比增長5.2%，增幅較11月回落0.5個百分點；進口同比增長4.4%，增幅較11月擴大2.7個百分點；貿易順差8087.7億元人民幣，11月為7925.7億元人民幣。
14/01/2026 10:48
