  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

14/01/2026 14:32

【關稅戰】中國去年進口大豆逾1.1億噸創新高，關稅休戰後購近1000萬噸美國大豆

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國2025年大豆進口量1.1183億噸創新高
▷ 中美關稅休戰後購近1000萬噸美國大豆
▷ 12月進口量同比增1.3%環比降0.9%

　　海關總署今日公布的數據顯示，中國2025年大豆進口量達1.1183億噸，創歷史新高，同比增長6.5%。

　　《路透》指，中國買家擔心與華盛頓的貿易戰持續可能導致供應短缺，因此大幅增加了從南美的採購。

　　去年5至10月，中國的大豆進口量創下歷史新高。報道引述國元期貨農產品研究員劉金鷺表示，中美貿易戰在第二和第三季度升級後，進口的不確定性增加，促使中國買家提前大量採購南美大豆，「來自巴西和阿根廷等主要生產國的集中發貨，推動上半年進口量大幅增長，幫助全年進口量創下紀錄高位」。

　　與此同時，在去年10月底中美達成貿易休戰協議後，北京加大了對美國大豆的採購力度。據交易商和分析師估計，截至上周初，中國已購買了近1000萬噸美國大豆，佔美國財政部長貝森特所說的中國承諾在今年2月底前購買的1200萬噸大豆的80%。

　　報道提到，自去年12月以來，中儲糧已進行了四次大豆拍賣，相信是為未來幾周將抵達的美國大豆船貨騰出庫容。

*中國12月大豆進口量同比增1.3%，環比降0.9%*

　　另外，《路透》根據海關數據計算得出的數據顯示，中國12月大豆進口量較上年同期增長1.3%，達到804萬噸。不過，按月計算，12月的進口量比11月下降了0.9%。

　　卓創資訊分析師王文深表示，中國12月大豆進口量基本符合市場預期，「通關延誤減緩了進口大豆的流通，導致部分壓榨廠因供應短缺而停工或減少交付」。由於供應前景趨緊，王文深預計，今年1月大豆進口量為748萬噸，2月為520萬噸。
《經濟通通訊社14日專訊》

當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

經濟崩潰背後的制裁禍首知多少

14/01/2026 18:11

大國博弈

定期存款 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區