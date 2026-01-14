  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

14/01/2026 14:47

【聚焦數據】中國12月煤炭、鐵礦石進口量及鋼材出口量均創單月新高

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國12月煤炭進口5859萬噸創單月新高
▷ 12月鋼材出口1130萬噸同創單月最高紀錄
▷ 12月鐵礦石進口1.1965億噸達單月歷史新高

　　海關總署今日公布的數據顯示，中國12月煤炭進口量攀升至月度紀錄新高的5859萬噸，在11月因主要出口國印尼、澳洲和俄羅斯供應緊張導致進口量下滑後，出現大幅反彈。不過，去年全年進口總量僅4.9027億噸，比2024年創下的新高水平低了10%，因去年全年大部分時間國內煤價疲軟且供應充足，使進口煤吸引力下降，導致運輸量減少。

*鋼材出口管制前夕趕出貨，全年出口量近1.2億噸創新高*

　　另外，海關數據顯示，12月中國鋼材出口量達1130萬噸，創下單月最高紀錄。

　　中國自今年1月起對鋼材出口實行出口許可證制度。《路透》指，這是因為強勁的出貨量引發全球日益高漲的保護主義反彈。報道並引述分析師稱，一些出口商擔心新規可能會影響出貨，因此趕在1月之前增加出口。

　　儘管愈來愈多國家對中國鋼鐵設置貿易壁壘，但中國去年全年鋼鐵出口量仍比2024年增長了7.5%，達到1.1902億噸，創歷史新高。

*鋼鐵出口強勁，支撐鐵礦石進口需求*

　　與此同時，中國12月鐵礦石進口量較上月增長8.2%，達到1.1965億噸，為單月最高。去年全年進口量則達12.6億噸，亦創下歷史新高，較2024年增長1.8%。分析指，原因是低庫存和鋼鐵利潤率的提高促使鋼廠增加預訂；強勁的鋼鐵出口也支撐了對這種關鍵煉鋼原料的需求。　 

　　諮詢公司Horizon Insights分析師Bai Xin表示，預計今年全球鐵礦石供應量將增長2.5%，運往中國的出貨量預計將增加3600萬至3800萬噸，這將對今年的價格造成壓力。
《經濟通通訊社14日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

經濟崩潰背後的制裁禍首知多少

14/01/2026 18:11

大國博弈

定期存款 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區