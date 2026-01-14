【聚焦數據】中國12月煤炭、鐵礦石進口量及鋼材出口量均創單月新高

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

海關總署今日公布的數據顯示，中國12月煤炭進口量攀升至月度紀錄新高的5859萬噸，在11月因主要出口國印尼、澳洲和俄羅斯供應緊張導致進口量下滑後，出現大幅反彈。不過，去年全年進口總量僅4.9027億噸，比2024年創下的新高水平低了10%，因去年全年大部分時間國內煤價疲軟且供應充足，使進口煤吸引力下降，導致運輸量減少。



*鋼材出口管制前夕趕出貨，全年出口量近1.2億噸創新高*



另外，海關數據顯示，12月中國鋼材出口量達1130萬噸，創下單月最高紀錄。



中國自今年1月起對鋼材出口實行出口許可證制度。《路透》指，這是因為強勁的出貨量引發全球日益高漲的保護主義反彈。報道並引述分析師稱，一些出口商擔心新規可能會影響出貨，因此趕在1月之前增加出口。



儘管愈來愈多國家對中國鋼鐵設置貿易壁壘，但中國去年全年鋼鐵出口量仍比2024年增長了7.5%，達到1.1902億噸，創歷史新高。



*鋼鐵出口強勁，支撐鐵礦石進口需求*



與此同時，中國12月鐵礦石進口量較上月增長8.2%，達到1.1965億噸，為單月最高。去年全年進口量則達12.6億噸，亦創下歷史新高，較2024年增長1.8%。分析指，原因是低庫存和鋼鐵利潤率的提高促使鋼廠增加預訂；強勁的鋼鐵出口也支撐了對這種關鍵煉鋼原料的需求。



諮詢公司Horizon Insights分析師Bai Xin表示，預計今年全球鐵礦石供應量將增長2.5%，運往中國的出貨量預計將增加3600萬至3800萬噸，這將對今年的價格造成壓力。

