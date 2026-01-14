  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

14/01/2026 17:14

【提振內房】財政部等三部門：換樓退減個人所得稅政策延至明年底

　　財政部、稅務總局、住房城鄉建設部公告，延續實施支持居民換購住房有關個人所得稅政策，自2026年1月1日至2027年12月31日，對出售自有住房並在現住房出售後1年內在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現住房已繳納的個人所得稅予以退稅優惠。

　　其中，新購住房金額大於或等於現住房轉讓金額的，全部退還已繳納的個人所得稅；新購住房金額小於現住房轉讓金額的，按新購住房金額佔現住房轉讓金額的比例退還出售現住房已繳納的個人所得稅。

　　公告所指現住房轉讓金額為該房屋轉讓的市場成交價格。新購住房為新房的，購房金額為納稅人在住房城鄉建設部門網簽備案的購房合同中註明的成交價格；新購住房為二手房的，購房金額為房屋的成交價格。

　　享受上述優惠政策的納稅人須同時滿足相關條件，包括：出售和重新購買的住房應在同一城市範圍內；出售自有住房的納稅人與新購住房之間須直接相關，應為新購住房產權人或產權人之一。

　　內地自2022年10月1日起實施上退稅優惠政策至2023年12月31日，期間在2023年8月宣布自2024年1月1日起延長實施至2025年12月31日。
《經濟通通訊社14日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

經濟崩潰背後的制裁禍首知多少

14/01/2026 18:11

大國博弈

定期存款 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區