【ＡＩ】字節據報正研發豆包新一代AI耳機，將由歌爾股份代工生產

據《藍鯨科技》引述供應鏈人士報道，字節跳動正研發豆包新一代AI耳機，將由歌爾股份(深:002241)承接代工生產。



該人士指，歌爾股份目前已專門設立事業群，統籌負責字節跳動相關業務，「從這樣的內部資源配置不難看出，歌爾股份對字節跳動合作的重視程度」。



報道同時引述接近字節人士稱，「字節目前沒有上市下一代耳機的計劃」。

《經濟通通訊社14日專訊》