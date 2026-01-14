  • 會員
AH股新聞

14/01/2026 17:27

攜程：將積極配合市監總局調查，全面落實監管要求

　　國家市場監管總局今日公告，根據前期核查，依據《中華人民共和國反壟斷法》，對攜程集團有限公司涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。

　　攜程(09961)今日傍晚在其微信公眾號「攜程黑板報」發文稱，攜程近日接到國家市場監管總局通知，依法對攜程涉嫌壟斷行為進行立案調查。公司將積極配合監管部門調查，全面落實監管要求，與行業各方攜手共建可持續發展的市場環境。目前，公司各項業務均正常運行，將一如既往地為廣大用戶和合作夥伴提供優質的服務。

　　根據公開報道，去年6月，攜程被多家酒店商家投訴，指其「調價助手」功能未經許可強制開通，自動掃描競品價格並強行下調房價，甚至出現「退出後自動重啟」的異常現象。有商家反映，攜程通過該功能強制參與折扣活動，若不同意則直接將酒店狀態改為「不可預訂」，嚴重侵害商家自主定價權。儘管攜程聲稱該功能旨在「幫助酒店適應市場價格」，但事實上形成了對商家經營權的單方面壓制。

　　鄭州市監局去年7月對「調價助手」立案調查，同年9月對攜程行政約談，並在同月向其下達《責令改正通知書》。市監局指，經調查核實，攜程旅行網存在利用服務協議、交易規則和技術手段對平台內經營者的交易及交易價格進行不合理限制的問題，約談旨在督促企業全面整改、規範運營，切實維護公平競爭市場秩序，保障平台內經營者合法權益。
《經濟通通訊社14日專訊》

