14/01/2026 08:09

中遠海控(01919)斥209億元建造18艘貨櫃船，最多六成資金來自融資

　　中遠海控(01919)(滬:601919)公布，斥共187.68億元（人民幣．下同）（約208.71億港元）建造18艘貨櫃船。目前預期每艘船舶取得不多於60%合約價格的融資例如外債融資及/或銀行貸款，而餘額將由內部資源撥付，

　　該集團指，與江南造船及中國船舶工業就建造12艘1.8萬個標準箱型LNG雙燃料動力貨櫃船舶訂立造船合約，每艘船舶代價為13.99億元（約15.56億港元），全部船舶總價格167.88億元（約186.71億港元），船舶預期於2028至2029年之間交付。

　　此外，該集團指，間接非全資附屬公司中遠資產管理與建造商舟山重工就建造6艘3000個標準箱型貨櫃船訂立造船合約，每艘船舶代價3.3億元（約3.7億港元），全部船舶總價格19.8億元（約22億港元），船舶預期於2028年6至12月之間交付。

　　該集團指，盈利不會僅因為有關造船交易而造成直接重大影響。交付船舶後，預期船舶將用於通過核心業務、提升運營效率及能力以及業務發展產生收入，並進一步為長遠盈利基礎作出貢獻。
《經濟通通訊社14日專訊》

