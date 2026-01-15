《政政經經－石鏡泉》唔好咁熱

1月14日，A股上午續上攻，滬指一度逼近4200點大關，僅155分鐘成交突破3萬億，截至收盤滬深京三市成交額達39868億元人民幣，是連續第四日成交在3萬億上。如斯火爆，遂招來阿爺出手降溫。



14日，在A股午間休市期間，滬深北交易所罕見集體發布通知，調整融資保證金比例。該通知顯示，經中國證監會批准，滬深北交易所發布通知調整融資保證金比例，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例從80%提高至100%。



2023年8月，滬深北交易所將融資保證金比例從100%降低至80%，融資規模和交易額穩步上升。近期，融資交易明顯活躍，市場流動性相對充裕，根據法定的逆周期調節安排，適度提高融資保證金比例回歸100%，有助於適當降低槓桿水平，切實保護投資者合法權益，促進市場長期穩定健康發展。



不過此次集體調整採取新老劃斷，此次調整僅限於新開融資合約，調整實施前已存續的融資合約及其展期仍按照調整前的相關規定執行。



這也意味著，此次調整不影響目前26829.9億元（人民幣．下同）的兩融餘額。



此前A股融資保證金比例，此前也發生過多次演變。2006年8月，滬深交易所發布融資融券交易試點實施細則，投資者融資買入證券時，融資保證金比例不得低於50%，即最高可達兩倍槓桿。2015年11月，滬深交易所修訂細則，將融資保證金比例從50%上調至100%，即最高一倍槓桿。再是2023年8月，滬深北交易所將融資保證金比例從100%降低至80%。



午後，A股指數快速回落，三大指數集體翻綠，創業板指、深成指此前一度漲超2%。



*兩融餘額屢創歷史新高*



值得注意的是，開年以來A股槓桿資金加速流入，兩融餘額屢創歷史新高，已經突破2.6萬億元大關。



開年首周（1月5日至9日）融資淨流入規模達到857.79億元，在A股歷史上位列單周第五。其中，前四天每日淨流入規模超過百億元，分別為192.66億元、188.87億元、249.02億元、159.44億元，顯示出資金「加速入場」態勢。其中，1月7日A股市場兩融餘額達26047億元，首次突破2.6萬億元大關，並創出歷史新高。



本周以來，A股兩融餘額不斷攀升，2026年1月12日，A股市場兩融餘額約26741億元，進一步創出歷史新高，單日增長額約465億元，兩融餘額單日增長額創出歷史第三高，僅次於2024年10月8日（兩融餘額單日增長額約1077億元），以及2025年10月9日（兩融餘額單日增長額約514億元）。



截至1月13日，A股融資融券餘額為26829.9億元，較前一交易日的26740.6億元增加89.3億元。當日滬深兩市融資買入額為4042.99億元，前一交易日為4263.4億元；融資償還額為3948.96億元，前一交易日為3802.87億元；當日融券賣出量為7938.72萬股，前一交易日為1.34億股。



總體來看，2026年以來，兩融餘額累計已經增長約1400億元。



此外，A股兩融帳戶也創下近十年以來的最高紀錄，數據顯示，2025年全年新開兩融帳戶達154.21萬戶，較2024年增加了53.36萬戶，增幅超52%，較2018年的階段性低點40.34萬戶增長近3.8倍。2025年末兩融帳戶總數突破1564萬戶，較2024年末實現跨越式增長。



*兩融餘額2.6至3.2萬億元運行*



中郵證券研判，2026年兩融市場預計將從「高速擴張期」轉向「高質量增長期」，餘額絕對值仍將創新高，但增長動力可能由單一的「情緒驅動」逐漸轉化為「市場深度、機構參與」等多輪驅動。



王澤軍分析稱，結合歷史趨勢、股基成交、政策環境與宏觀流動性等因素綜合判斷，預計2026年兩融餘額將在2.6萬億至3.2萬億元區間運行，全年中樞有望落在2.8萬億至3萬億元，較2025年底實現穩步增長，但增速將較2025年的爆發式增長有所放緩。



阿爺希望是慢牛，快步牛、暴躁牛一定會被拖住，回調後，又是可以吸納、加倉。



阿爺唔like A股熱，各路游資南下來港啦！《資深投資者 石鏡泉》



