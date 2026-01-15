  • 會員
15/01/2026 09:05

《專家之言－黃德几》內地上調融資保證金影響

　　內地A股投資氣氛持續熾熱，個別內地科創版上市新股更出現瘋狂升勢，內地滬深北三家交易所昨日（14日）經中國證監會批准，正式宣布由1月19日起，將投資者融資買入證券融資保證金，由最低比例80%上調至100%。此調整僅適用於新開立融資合約，已存續合約及其展期不受影響。交易所指，近期融資交易明顯活躍，市場流動性相對充裕，根據法定逆周期調節安排，適度提高融資保證金比例至100%，旨在降低槓桿水平、切實保障投資者合法權益，並促進市場長期穩定健康發展。

*管理市場情緒避免過熱泡沫化，A股大機會進入高位整固階段*

　　截至最新數據，內地股市融資餘額也升至2.67萬億元人民幣歷史新高。回顧2023年8月，交易所曾將融資保證金比例由100%下調至80%，帶動融資規模及交易額穩步上升。今次回歸100%，屬典型逆周期操作，目標是防範過度槓桿引發系統性風險。

　　筆者認為，此次政策調整，主要作用在於管理市場情緒，避免過熱泡沫化。短期內，A股難以出現瘋狂升勢，更大機會進入高位整固階段。個別高槓桿板塊，如GPU概念股及科創板半導體相關個股，將面臨較明顯回調壓力。

　　融資融券，即借入資金買入證券（融資）或借入證券賣出（融券）的行為。此機制允許投資者運用槓桿放大資金運用效率，以及對沖市場下跌風險。具體而言，當投資者預期短期證券價格上漲，向證券公司借入資金買入證券，由於投資者需支付融資利息，一般在持續上升的牛市，投資者可以藉此放大利潤回報。融券則相反，投資者預期價格下跌，向證券公司借入證券先行賣出，待價格回落後買回還券，從中賺取價差，同時需支付融券費用及保證金。

　　在中國內地A股市場，融資融券業務受中國證監會及交易所嚴格監管，融資保證金比例會根據市場情況進行逆周期調整。當投資市場情緒出現過熱，上調保證金比例可收緊槓桿，降低系統性風險；反之則放寬以刺激活躍度。

　　因此，融資活躍程度往往直接反映投資市場情緒。融資餘額（即尚未償還的融資金額總和）上升，意味著更多投資者願意借錢加碼入市，樂觀氛圍升溫，資金追逐熱點，助推股價上漲。然而，當融資餘額持續快速擴張，甚至創歷史新高後，股市若果出現橫行或者調整情況，槓桿資金面對平倉壓力時，將會迫不得已沽出證券套現，雙失情況有機會加劇股市調整時的壓力。反之，融資餘額下降，常代表投資者信心減弱、獲利了結或避險減倉，市場轉趨謹慎或轉弱。

　　歷史上，融資餘額屢創新高，往往意味著股市有機會短期見頂，出現獲利回吐甚至調整的可能。筆者過往多次撰文指出，融資餘額的動態變化是市場情緒的晴雨表，尤其在高位區，需警惕過度槓桿帶來的系統風險。此次交易所上調融資保證金比例，正是針對融資餘額逼近2.7萬億元人民幣歷史高位而採取的常規逆周期調節，旨在引導資金理性配置，防範情緒過熱引發的波動。

*對A股中期看法謹慎樂觀，中國科技自主可控長期方向不變*

　　當前全球地緣政治局勢持續緊張，中美科技競爭仍是焦點。NVIDIA H200晶片對華出口雖獲美國政府有條件批准（需第三方測試、限額50%美國客戶總量、嚴禁軍事用途），但北京當局近期已指示部分科技企業暫停訂購H200，並考慮要求搭配國產AI晶片。雖然相關消息尚未獲官方證實，惟顯示監管層對先進算力依賴警惕態度。若最終僅容許非商業教育機構及研發機構採購，商業企業需求將受明顯限制，GPU概念股及相關半導體板塊短期內或進一步承壓，出現較大回吐。

　　另一方面，美元減息預期仍然存在。市場普遍預期今年聯儲局仍有兩次降息空間，全球流動性環境相對寬鬆。然而，美國總統特朗普用盡一切無所不用其極方式針對聯儲局，聯儲局獨立性受到挑戰，多國央行加速去美元化、增持黃金儲備，人民幣穩步升值空間仍在。人民幣匯率升值將有利於A股估值提升，並吸引外資流入，有助抵銷槓桿收緊的負面影響。

　　綜合分析，筆者對A股中期看法，維持謹慎樂觀。上調保證金等措施，有助A股進入高位整固階段，避免過度投機及槓桿驅動的非理性上升。中國科技自主可控的長期方向不變，相關產業鏈中長期仍具結構性機會。

　　「十五五」規劃下，航空航天、新能源、生物製造等新質生產力領域仍然值得留意；對GPU概念股及科創板半導體相關個股採取謹慎態度，待政策明朗及價格充分回調後再部署入巿。《盈立證券研究部執行董事、正向教育證券投資分析課程首席資深導師、證券商協會會董、香港股票分析師協會理事　黃德几》
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

