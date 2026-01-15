  • 會員
AH股新聞

15/01/2026 16:11

【聚焦人幣】外匯局：今年中國外匯市場有望穩定運行，跨境資金流動平穩有序

　　國新辦就貨幣金融政策支持實體經濟高質量發展成效舉行新聞發布會，國家外匯局新聞發言人、副局長李斌表示，綜合各方面看，2026年中國外匯市場有望穩定運行，跨境資金流動將保持平穩有序，市場韌性也將不斷增強。

*貨物貿易人民幣結算比重提高到近30%*

　　李斌表示，中國持續推進外匯市場深化發展，抵御外部風險的底氣更足。近年來，中國外匯交易量持續創歷史新高，市場參與主體多元、市場深度拓展，能夠有效吸納外部環境變化的影響。同時，境內主體的外匯風險敞口也在降低，2025年企業套期保值比率比上年提高了3個百分點，貨物貿易中使用人民幣進行結算的比重也提高到近30%。

　　從外部環境看，今年全球經濟有望溫和增長，主要發達經濟體可能繼續降息，有助於中國外匯市場穩健運行。當然國際金融市場和地緣政治領域還存在較多不確定、難預料因素。外匯局將持續加強跨境資金流動監測，增強外匯市場韌性，完善宏觀審慎管理和預期管理，維護外匯市場穩健運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》

