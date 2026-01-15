  • 會員
15/01/2026 16:14

【聚焦人幣】人行：中國沒必要通過匯率貶值來獲取國際貿易競爭優勢

　　人民銀行新聞發言人、副行長鄒瀾在國新辦新聞發布會上表示，中國匯率政策是清晰的、一貫的，堅持市場在匯率形成中發揮決定性作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。中國是負責任的大國，沒有必要、也無意通過匯率貶值來獲取國際貿易競爭優勢。也要看到，外部形勢依然複雜嚴峻，主要經濟體利率調整幅度和節奏還有不確定性，地緣政治衝擊可能持續存在，對匯率走勢會有一定的擾動，人民幣匯率預計將繼續雙向浮動，保持彈性。

　　他表示，影響匯率的因素是非常多元的，比如經濟增長、貨幣政策、金融市場、地緣政治、突發風險事件等。2025年末，在市場力量推動下，人民幣對美元匯率升破了7元，主要是2025年5月以來，中美經貿形勢趨於緩和，美元指數有所走弱，人民幣匯率相對美元升值。向前看，中國具有超大規模市場和完整產業鏈，科技創新和產業創新加速融合，新動能蓬勃發展，內需潛力不斷釋放，國內國際雙循環更加暢通，宏觀經濟基本面長期向好，這對人民幣匯率基本穩定形成了支撐。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》

