《駐京專電》市監總局修訂發布《網絡市場監管與服務示範區創建管理辦法》

市監總局修訂發布《網絡市場監管與服務示範區創建管理辦法》及其配套評估指標體系，自發布之日起實施。



網絡市場監管與服務示範區創建是市監總局獲中央批準保留的創建示範項目。修訂出台《辦法》及其配套評估指標體系，旨在切實減輕基層負擔，增強創建活動實效，發揮示範引領作用，推動示範區創建工作在新起點上高標準規範開展。



*促進數實融合，將創建活動周期調整為不低於3年*



《辦法》主要修改內容包括：一是完善示範區創建目標、任務。強調到2035年，示範區創建引領作用充分發揮，帶動全國形成市場環境公平有序、服務質效明顯提升、平台經濟創新和健康發展的網絡市場治理體系。將「促進數實融合，培育新質生產力，鼓勵新產業新業態新模式發展」增加為示範區創建任務。二是優化示範區創建工作方案。將創建活動周期調整為不低於3年。明確創建對象未通過評估認定的，可以再次申請評估或者創建。三是明確示範區創建職責分工。厘清創建對象、省級市場監管部門和市監總局在示範區創建中的職責。



*減少評估指標層級和數量*



配套評估指標體系主要修改內容包括：一是精簡評估指標。減輕基層負擔，減少評估指標層級和數量，刪除獲取難度大或者獲取成本高的指標，將原有的5個一級指標、10個二級指標、41個三級指標調整為4個一級指標和25個二級指標。二是優化評估指標。完善指標內容，「規範監管」指標結合法治監管、信用監管、智慧監管改革任務進行調整，「優化服務」指標集成放心消費環境建設、商品服務質量提升工作要求。三是調高評估合格標準。將評估合格標準調整為「總分≥85分，且每個一級指標得分率≥80%」。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》