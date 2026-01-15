  • 會員
AH股新聞

15/01/2026 08:49

《中國監管》浙江證監局對向日葵重組預案涉嫌誤導性陳述立案調查

　　浙江向日葵大健康科技股份有限公司(深：300111)於2025年9月22日披露重組預案。近期，重組標的的實際產能和業務模式引發市場質疑，浙江證監局依法開展核查工作，發現重組預案涉嫌誤導性陳述，已於近日對向日葵立案調查。下一步，將在全面調查的基礎上依法處理，切實維護併購重組市場秩序。

　　2025年12月26日，深交所對向日葵下發關注函，向日葵於2025年9月22日披露《發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》顯示，公司擬通過發行股份及支付現金的方式向上海兮噗科技有限公司等交易對方購買漳州兮璞材料科技有限公司100%股權。

　　向日葵跨界切入半導體材料領域。近期有媒體質疑兮璞材料生產經營情況，深交所要求向日葵核實並說明。請結合兮璞材料及其關聯企業主要業務、核心產品，以及兮璞材料與其關聯企業之間的交易內容、金額，補充說明本次重組是否會新增重大不利影響的同業競爭及嚴重影響獨立性或顯示公平的關聯交易。

　　根據媒體報道，兮璞材料實際控制人陳朝琦因商業糾紛被起訴，訴訟金額1680萬元人民幣。深交所在關注函中指出，近期有媒體質疑兮璞材料的生產經營情況。監管要求公司核實並補充說明多項信息。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

