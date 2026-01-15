《打擊貪腐》央視《科技賦能反腐》披露，原中證監科技司長姚前收受2000枚以太幣

央視電視專題片《一步不停歇 半步不退讓》第四集《科技賦能反腐》播出，披露中國證監會科技監管司原司長、信息中心原主任姚前案詳情。2018年，一名幣圈老板張某，通過姚前的下屬蔣國慶請托姚前為自己公司的代幣發行融資項目提供幫助。姚前接受請托向某虛擬貨幣交易所打招呼，幫助其公司成功發行代幣，並募集到2萬枚以太幣。隨後，張某就向姚前送上2000枚以太幣答謝，這些以太幣評估市值最高時，一度超過6000萬元人民幣。



姚前為中國證監會科技監管司原司長、信息中心原主任，曾任中國人民銀行數字貨幣研究所所長，2024年4月被立案審查調查。紀委監委工作人員在節目中表示，通過大數據交叉排查發現，姚前有幾個用他人身份開設的「馬甲帳戶」，其中有一筆1000萬元資金，來自一個虛擬貨幣交易商的資金帳戶，姚前用於支付了北京一套別墅的部分房款，還有另外兩筆大額入帳，總額共計1200萬元，也用來支付了房款。這1200萬元來自商人汪某控制的一家信息服務公司，姚前為該公司在證券期貨行業從事科技服務提供了幫助。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》