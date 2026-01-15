  • 會員
AH股新聞

15/01/2026 15:34

【人行操作】人行：下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點

　　國新辦今日就貨幣金融政策支持實體經濟高質量發展成效舉行新聞發布會，人民銀行新聞發言人、副行長鄒瀾在會上表示，下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，各類再貸款一年期利率降至1.25%，其他期限檔次利率同步調整。完善結構性工具並加大支持力度，進一步助力經濟結構轉型優化。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》

