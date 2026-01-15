【人行操作】人行：增加支農支小再貸款額度5千億，總額度中單設1萬億額度支持中小民企

國新辦就貨幣金融政策支持實體經濟高質量發展成效舉行新聞發布會，人民銀行新聞發言人、副行長鄒瀾在會上表示，將支農支小再貸款與再貼現打通使用，增加額度，並單設民營企業再貸款。合併使用支農支小再貸款與再貼現額度，增加支農支小再貸款額度5000億元（人民幣．下同），總額度中單設一項民營企業再貸款，額度1萬億元，重點支持中小民營企業。



人民銀行網站隨即發文公布，為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，加大對中小微企業的金融支持力度，人民銀行決定增加支農支小再貸款額度5000億元，將支農支小再貸款額度與再貼現額度打通使用。在支農支小再貸款項下設立民營企業再貸款，額度1萬億元，引導地方法人金融機構進一步聚焦重點，加力支持民營中小微企業。民營企業再貸款的期限、利率、發放方式等與現行支農支小再貸款一致。



另外，鄒瀾在會上表示，拓展碳減排支持工具的支持領域。納入節能改造、綠色升級、能源綠色低碳轉型等更多具有碳減排效應的項目，引導銀行支持全面綠色轉型。拓展服務消費與養老再貸款的支持領域。結合健康產業認定標準，適時在服務消費與養老再貸款的支持領域中納入健康產業。鼓勵金融機構提升匯率避險服務水平。豐富匯率避險產品，為企業提供成本合理、靈活有效的匯率風險管理工具。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》