AH股新聞

15/01/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)3076.33
洛陽鉬業(603993)1773.48
貴州茅台(600519)1477.04
兆易創新(603986)1409.42
寒武紀(688256)1325.47
工業富聯(601138)1311.50
中國鋁業(601600)1238.40
金山辦公(688111)1096.39
海光信息(688041)1069.07
特變電工(600089)1056.95
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)4614.31
寧德時代(300750)4083.64
新易盛(300502)3825.82
立訊精密(002475)3052.27
北方華創(002371)2536.15
匯川技術(300124)1905.33
利歐股份(002131)1724.40
科大訊飛(002230)1483.18
陽光電源(300274)1416.78
天孚通信(300394)1397.54

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社15日專訊》

