etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

15/01/2026 08:01

《神州頭條》報章頭版摘要：超45萬億，去年中國進出口總值創新高

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2025年中國進出口總值45.47萬億元，同比增3.8%
▷ 2025年中國汽車產銷量均超3400萬輛
▷ 滬深北交易所融資保證金比例2026年1月19日起調至100%

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

中共第二十屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議公報
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國共產黨第二十屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議，於2026年1月12日至14日在北京舉行。全會由中央紀律檢查委員會常務委員會主持。總結2025年紀檢監察工作，部署2026年任務，審議通過了李希代表中央紀委常委會所作的《以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨，為實現「十五五」時期目標任務提供堅強保障》工作報告。

超45萬億元，去年中國進出口總值創歷史新高
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
海關總署副署長王軍在國新辦新聞發布會上介紹，據海關統計，2025年全年中國外貿進出口達45.47萬億元（人民幣．下同），同比增長3.8%。其中，出口26.99萬億元，增長6.1%，進口18.48萬億元，增長0.5%。「全年進出口總值超過45萬億元，創歷史新高，中國將繼續保持全球貨物貿易第一大國地位。」王軍說。

2025年中國汽車產銷量均突破3400萬輛
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
從中國汽車工業協會月度信息發布會上獲悉，2025年，中國汽車產銷累計完成3453.1萬輛和3440萬輛，產銷量再創歷史新高，連續17年穩居全球第一。新動能加快釋放，新能源汽車產銷量均超1600萬輛。


《上海證券報》

中共第二十屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議公報
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國共產黨第二十屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議，於2026年1月12日至14日在北京舉行。

45.47萬億元！2025年中國外貿規模再創新高
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
海關總署1月14日在國新辦新聞發布會上發布2025年中國貨物貿易進出口「成績單」。數據顯示，2025年中國外貿進出口總額達45.47萬億元，同比增長3.8%，規模再創歷史新高，並連續9年保持增長。其中，出口26.99萬億元，同比增長6.1%；進口18.48萬億元，同比增長0.5%。

從80%提至100%，滬深北交易所調整融資保證金比例
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
1月14日，為加強融資逆周期調節，經中國證監會批准，滬深北證券交易所發布通知調整融資保證金比例，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例從80%提高至100%。該通知自2026年1月19日起施行。


《證券時報》

歷史新高！中國進出口總值突破45萬億元，連續9年增長
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「很不平凡，來之不易。」海關總署副署長王軍對2025年全年外貿取得的成績如此評價。這一年，中國貨物貿易進出口總值達45.47萬億元，創歷史新高，同比增速達3.8%，連續第9年保持增長，實現了「入世」以來時間跨度最長的連續增長。

三部門：延續實施居民換房退個稅政策至2027年底
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
財政部、稅務總局、住房城鄉建設部三部門聯合公告，宣布自2026年1月1日至2027年12月31日，延續實施支持居民換購住房有關個人所得稅政策。對出售自有住房並在現住房出售後1年內在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現住房已繳納的個稅予以退稅優惠。

融資保證金最低比例升至100%，護航市場長期健康發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
1月14日，經中國證監會批准，滬深北證券交易所發布通知調整融資保證金比例，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例從80%提高至100%。

當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票

