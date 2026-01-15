  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

15/01/2026 17:05

《神州經脈》A股成交縮萬億，人行降政策工具利率0.25厘，全年新增貸創7年最低

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收跌0.33%，兩市成交額縮減至2.9萬億元
▷ 人行下調結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點
▷ 2025年人民幣新增貸款16.27萬億元，創2018年新低

　　新年以來A股升勢凌厲，滬綜指快速逼近4200點，成交額不斷刷新紀錄，融資餘額亦創新高。中國監管出手為市場降溫，時隔10年提升融資保證金最低比例。今日滬綜指收跌0.33%，報4112.6點，錄得三連跌；深成指及創業板指則收升0.41%及0.56%。兩市全日成交急縮至2.9萬億元(人民幣．下同)，較上一個交易日近4萬億的新紀錄大減10359億元或26%。

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9698，較上個交易日4時30分收盤價升36點子，兩連升，續創2023年5月16日以來逾兩年半新高。今日人民幣兌一美元中間價報7.0064，較上個交易日升56點子，創2023年5月18日以來逾兩年半新高，較市場預測偏弱近390點。

*今日新聞精選*

1. 人行公布，2025年全年人民幣貸款增加16.27萬億元，創下2018年以來新低；據此計算，去年12月新增人民幣貸款9100億元，稍高於預期的8000億元。12月末，廣義貨幣(M2)餘額340.29萬億元，同比增長8.5%，增幅優於預期的8%。另外，2025年全年社會融資規模增量累計為35.6萬億元，比上年多3.34萬億元。據此計算，去年12月社會融資規模增量為2.21萬億元，較上年同期少6500億元，高於預期的20000億元。

2. 人行副行長鄒瀾今日在國新辦新聞發布會稱，下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，各類再貸款一年期利率降至1.25%，其他期限檔次利率同步調整。人行網站隨即公布，自1月19日起，下調再貸款、再貼現利率0.25個百分點。鄒瀾還指出，法定存準率平均為6.3%，今年降準降息有一定空間。另外，會同金融監管總局將商業用房購房貸款最低首付比例下調至30%，支持推動商辦、房地產市場去庫存。

3. 鄒瀾表示，將支農支小再貸款與再貼現打通使用，增加額度，並單設民營企業再貸款。合併使用支農支小再貸款與再貼現額度，增加支農支小再貸款額度5000億元，總額度中單設一項民營企業再貸款，額度1萬億元，重點支持中小民營企業。

4. 鄒瀾表示，中國匯率政策是清晰的、一貫的，堅持市場在匯率形成中發揮決定性作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。中國是負責任的大國，沒有必要、也無意通過匯率貶值來獲取國際貿易競爭優勢。國家外匯局副局長李斌表示，綜合各方面看，2026年中國外匯市場有望穩定運行，跨境資金流動將保持平穩有序。

5. 據《路透》援引Nikkei Asia報道，中國正在制定規則，限制企業從英偉達(US.NVDA)等外國廠商購買先進人工智能芯片的數量。早前《路透》消息指，中國海關當局本周告訴海關人員，英偉達的H200芯片目前不被允許進入中國。官方13日還召集國內科技公司開會，明確指示他們除非必要不得購買這種芯片。另外，美國將對特定半導體進口產品徵收25%的關稅。

6. 蘋果中國今日宣布，為中國大陸用戶拓展Apple Pay跨境支付支持，中國大陸用戶無論去往何處旅行，均可使用本地銀行發行的Visa信用卡與借記卡在接受免接觸式支付的店內與線上完成支付。Apple Pay上線之初就支持綁定Visa/萬事達卡，但在中國大陸只能綁定銀聯借記卡、信用卡，不支持中國大陸銀行發行的Visa/萬事達卡等。

7. 南韓產業研究院北京分院發布的「2025年在華南韓企業經營環境狀況調查」結果顯示，32.4%的在華南韓企業預計未來5年內將撤出、轉移或縮小在華業務規模。具體來看，預計撤出中國市場的企業佔9.7%，遷移至其他地區的佔1.8%，縮小業務規模的佔20.9%。預計未來5年維持現有規模的企業佔48.6%，與2024年的49.2%基本持平；認為業務將擴大的企業比例則由13.8%上升至19.1%。

8. 由智元機器人聯手生態夥伴推出的全球首個機器人租賃平台「擎天租」今日宣布，公司已於近期完成種子輪融資。本輪融資由高瓴創投(GL Ventures)領投，復星創富、慕華科創、大豐基金及張江集團旗下具身智能公司共同參與投資。擎天租於2025年12月22日在上海正式發布，由智元機器人、飛闊科技等具身智能領域先鋒企業聯合發起。

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

經濟崩潰背後的制裁禍首知多少

14/01/2026 18:11

大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區