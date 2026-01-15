《鍾之日記》攜程重挫兩成，恒指連升斷纜

1月15日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



港股連升四日累漲850點後承壓，今早低開27點，攜程(09961)涉嫌壟斷行為遭市監總局立案調查，股價低開低走。大市早盤一度重越兩萬七關，在高位遇阻回軟，下午A股收市後人行出招派寬鬆，惟港股整體反應不大，恒指全日收報26923，跌76點或0.3%，主板成交回落至2905億元。



*監管降溫見效，A股縮量下跌*



新年以來A股升勢凌厲，滬綜指快速逼近4200點，成交額不斷刷新紀錄，融資餘額亦創新高。中國監管出手為市場降溫，時隔10年提升融資保證金最低比例。今日滬綜指收跌0.33%，報4112.6點，錄得三連跌；深成指及創業板指則收升0.41%及0.56%。兩市全日成交急縮至2.9萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日近4萬億的新紀錄大減10359億元或26%。



分析認為，這是2024年「924」支持性股市政策組合拳以來的首個緊縮性調控信號，表明監管者更希望看到「慢牛」，而不是過度的非理性走勢；但目前監管的節奏較為溫和，對市場中長期趨勢的影響有限。





*攜程重挫近兩成，表現最差藍籌*



國家市場監督管理總局14日表示，對攜程涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。消息導致攜程隔晚美股價下跌17%，市值蒸發約80億美元。



攜程迅速回應表示將積極配合監管部門調查，全面落實監管要求，與行業各方攜手共建可持續發展的市場環境；但分析稱該公司仍是一個易受攻擊的目標。攜程是中國最大的OTA平台（在線旅遊平台），其在過去10年中的收購，包括收購同程旅遊(00780)股份，鞏固了其主導地位。交銀國際估計，以2024年GMV計算，攜程系（包括攜程和去哪兒）佔據近70%的GMV市場份額，其中攜程主品牌獨佔56%。



花旗表示，調查在結束前可能影響市場對該公司的情緒，但不太可能改變攜程的產業地位；儘管目前尚未公布具體細節，但懷疑這可能與先前一些地方市場監督管理局對攜程干預部分酒店供應商定價的調查有關。根據該行對攜程2025年境內外營業額的預估，如果攜程被認定違法，罰款規模將是上年收入的1%-10%，因此其可能面臨約4.9億元至49億元人民幣的罰款。



高盛發表研究報告指出，中國多年來持續擴大對線上業務及平台企業的監管力度。雖然該行對攜程案件的潛在結果不作任何判斷，但注意到對攜程2026財年國內收入的預測為390億元人民幣。在其他條件不變的情況下，國內收入增減1個百分點將對集團整體盈利造成約1.2%的影響。攜程股價周三(14日)出現負面反應，因此認為在調查結果明朗或案件結案前，攜程股價可能出現較大波動。高盛將攜程目標價定於706元，給予「買入」評級。



攜程今早一度跌超21%，股價創六個月新低，全日收低19.2%報460元，為今日表現最差藍籌。



*蘋果傳發售新機，比亞迪電子領漲*



市場消息稱，蘋果將延續iPhone 16e的策略，最快在下月或是春季期間，推出新一代平價機款iPhone 17e，市場預測其售價將維持在499至549美元之間（約3900至4300元）。



受消息提振，蘋果概念股多數走強，比亞迪電子(00285)升超3%，為今日表現最佳藍籌；高偉電子(01415)亦升超3%，舜宇光學科技(02382)彈逾2%，瑞聲科技(02018)漲近2%，惟丘鈦科技(01478)逆市吐5%。



消息指，新機將搭載6.1英寸60Hz LTPS OLED屏幕，沿用iPhone 16同款面板，配備靈動島設計、A19芯片和Face ID，後置延續單攝方案。美媒《The Information》早前報道稱，iPhone 17e將採用C1X自研基帶，傳輸速率倍增，同時功耗降低30%，並有望支持Magsafe磁吸充電，彌補iPhone 16e的短板。



開源證券研報指出，蘋果在全球消費電子產業鏈佔據龍頭地位，2025年開始，iPhone系列進入新的升級周期，蘋果計劃2026年推出iPhone 17e、摺疊屏iPhone 和AI眼鏡等新品，且會對AI功能持續升級，果鏈有望進入3年創新周期。



另外，蘋果中國今日宣布，為中國內地用戶拓展Apple Pay跨境支付。Apple Pay早期在內地僅支援綁定銀聯卡、信用卡，現在內地用戶可使用本地銀行發行的Visa信用卡與借記卡，在全球接受免接觸式支付的店內與線上完成支付，提升用戶出行便利性。



