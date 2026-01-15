  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

15/01/2026 08:49

《中國要聞》寶能集團董事長姚振華實名舉報，稱觀致汽車被違規低價拍賣

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 姚振華實名舉報觀致汽車常熟工廠遭低價拍賣
▷ 指控資產評估80億被低評為15.35億，起拍價8.6億
▷ 首次拍賣流拍，二拍起拍價降至8.6億，1月15日進行

　　1月14日，寶能集團董事長、觀致汽車實際控制人姚振華通過「中國寶能」官方公眾號發布實名舉報視頻，向最高人民法院、江蘇省高級人民法院正式舉報，抗議觀致汽車常熟工廠即將於1月15日開展的二次拍賣。姚振華指，觀致汽車2.7億元（人民幣．下同）執行案件中存在違法操作，相關部門涉嫌聯手推動企業核心資產低價拍賣，導致企業資產將被低價拍賣。

　　據姚振華披露，觀致汽車註冊資本169億元，寶能集團持股63%。姚振華在舉報中稱，常熟相關部門違法成立清算工作組，強制封控觀致汽車工廠及設備並超額查封核心資產；第三方評估價值80億元的土地、廠房及設備等資產，被常熟市法院低評為15.35億元（含資產價值的評估總價），起拍價僅8.6億元，且相關部門違法快速推進一拍、二拍流程，嚴重違背公平原則。

　　姚振華強調，企業仍具備重整價值，僅需20億元投入即可在10個月內復產。目前，已有佔債權總額超60%的33家債權人向蘇州中院申請破產重整，並向常州法院提交執行異議申請。此次舉報系團隊多次溝通無果後發起，呼籲制止違法拍賣行為，依法保護股東及1500家供應商合計139億元債權的合法權益。

　　公開信息顯示，2025年12月30日，觀致汽車常熟工廠已進行過第一次拍賣，起拍價約10.75億元，保證金約2.15億元，最終因無人競價而流拍。此次二拍起拍價降至約8.6億元，相較一拍打了八折，保證金下調至1.72億元，加價幅度為100萬元，將於2026年1月15日10時開拍，競價周期為1天。

　　截至目前，姚振華要求撤銷的該場拍賣仍在正常預告中。
《經濟通通訊社15日專訊》

當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

經濟崩潰背後的制裁禍首知多少

14/01/2026 18:11

大國博弈

定期存款 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區