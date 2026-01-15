《中國要聞》寶能集團董事長姚振華實名舉報，稱觀致汽車被違規低價拍賣

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

1月14日，寶能集團董事長、觀致汽車實際控制人姚振華通過「中國寶能」官方公眾號發布實名舉報視頻，向最高人民法院、江蘇省高級人民法院正式舉報，抗議觀致汽車常熟工廠即將於1月15日開展的二次拍賣。姚振華指，觀致汽車2.7億元（人民幣．下同）執行案件中存在違法操作，相關部門涉嫌聯手推動企業核心資產低價拍賣，導致企業資產將被低價拍賣。



據姚振華披露，觀致汽車註冊資本169億元，寶能集團持股63%。姚振華在舉報中稱，常熟相關部門違法成立清算工作組，強制封控觀致汽車工廠及設備並超額查封核心資產；第三方評估價值80億元的土地、廠房及設備等資產，被常熟市法院低評為15.35億元（含資產價值的評估總價），起拍價僅8.6億元，且相關部門違法快速推進一拍、二拍流程，嚴重違背公平原則。



姚振華強調，企業仍具備重整價值，僅需20億元投入即可在10個月內復產。目前，已有佔債權總額超60%的33家債權人向蘇州中院申請破產重整，並向常州法院提交執行異議申請。此次舉報系團隊多次溝通無果後發起，呼籲制止違法拍賣行為，依法保護股東及1500家供應商合計139億元債權的合法權益。



公開信息顯示，2025年12月30日，觀致汽車常熟工廠已進行過第一次拍賣，起拍價約10.75億元，保證金約2.15億元，最終因無人競價而流拍。此次二拍起拍價降至約8.6億元，相較一拍打了八折，保證金下調至1.72億元，加價幅度為100萬元，將於2026年1月15日10時開拍，競價周期為1天。



截至目前，姚振華要求撤銷的該場拍賣仍在正常預告中。

《經濟通通訊社15日專訊》