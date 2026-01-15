內媒：市監總局13日上午對攜程上海總部進行現場突擊檢查

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

1月14日下午4時，國家市場監督管理總局公告對攜程集團(09961)有限公司涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。一小時後，攜程回應稱，公司將積極配合監管部門調查，全面落實監管要求，與行業各方攜手共建可持續發展的市場環境。攜程在最新通告指，目前集團業務一切正常。



據《財經》報道，從兩名知情人士處獲悉，此前一天的1月13日上午，市場監管總局已經進入攜程上海總部的辦公場所進行反壟斷現場突擊檢查。突擊檢查指相關部門未先行通知進行的檢查，這是國內外反壟斷執法機關常用的執法方式。



攜程是中國最大的OTA平台（在線旅遊平台）。根據交銀國際行業報告，以2024年GMV計算，攜程系（包括攜程和去哪兒）佔據近70%的GMV市場份額，其中攜程主品牌獨佔56%；而同程、美團、飛豬、抖音的市佔率分別為15%、13%、8%、3%。



報道指出，《反壟斷法》第二十四條規定，一個經營者在相關市場的市場份額達到二分之一的，可以推定其具有市場支配地位。需要注意的是，經營者具有市場支配地位本身並不是問題，但濫用這一地位則有可能違法。



此前的2025年12月，雲南、安徽黃山等地的民宿協會先後對在線旅遊平台發起反壟斷維權行動，並公開徵集相關的證據或建議。2025年8月，貴州省市場監管局發布消息稱，對攜程等五家在線旅遊平台集中約談；同年9月，鄭州市市場監管局發布消息稱，已對攜程旅行網運營主體進行行政約談，並要求其嚴格按照時限完成整改。

