15/01/2026 09:30

《神州基金》鴻鵠基金三期3號成立，11隻險資私募證券基金投入運作

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 鴻鵠基金三期3號成立，管理人增至5隻
▷ 三期獲批400億，國壽及新華保險出資
▷ 7家險資私募公司成立，11隻基金投入運作

　　保險資金長期投資改革試點再迎增量資金。中基協信息顯示，國豐興華鴻鵠志遠三期私募證券投資基金3號於近期成立並完成備案，這也意味著由國豐興華（北京）私募基金管理有限公司擔任基金管理人的鴻鵠基金系列增至5隻。

　　一位頭部保險資管公司分管權益投資部人士向《財聯社》透露，鴻鵠基金三期獲批試點金額400億元（人民幣．下同），截至去年三季度末，公司及新華保險(01336)(滬:601336)已向三期1號分別出資112.5億元，三期1號總規模為225億元。此外，與鴻鵠基金一期、二期，以及三期1號和三期2號相比，鴻鵠基金三期3號除中國人壽(02628)(滬:601628)和新華保險之外，還有其他險企參與認購。

　　隨著鴻鵠基金三期3號成立，迄今已有7家保險系私募基金管理公司成立，共發起設立私募證券投資基金已達11隻。從多家險資了解到，目前11隻基金均已投入運行。一家保險資管公司權益投資部人士表示，從目前持倉情況來看，試點基金所投股票主要集中在紅利股。

　　報道指，隨著保險系私募證券基金的擴容以及產品落地，資本市場將迎來長期資金的持續流入。據統計，鴻鵠志遠一期、二期以及三期1號基金規模已達925億元，目前長期投資改革試點批復的2220億基金已先後成立對應的7家私募公司投入運作。多位券商首席策略師普遍認為，隨著長期資金入市比例提升，險資私募證券投資基金正成為保險公司重要的加倉渠道，A股市場有望走出更具可持續性的「慢牛」格局。
《經濟通通訊社15日專訊》

