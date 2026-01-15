《中美關係》謝鋒晤美國國會參議院民主黨督導等，期維持雙邊關係穩定

1月13日，中國駐美國大使謝鋒會見美國國會參議院民主黨督導、伊利諾伊州民主黨聯邦參議員德賓，參議院軍事委員會首席成員、羅得島州民主黨聯邦參議員里德，特拉華州民主黨聯邦參議員孔斯及內華達州民主黨聯邦參議員羅森。



雙方就中美關係及共同關心的問題交換意見，謝鋒希望美國會議員為雙邊關係穩定健康可持續發展發揮建設性作用。

《經濟通通訊社15日專訊》