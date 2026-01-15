  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

15/01/2026 14:04

《中美關係》謝鋒晤美國國會參議院民主黨督導等，期維持雙邊關係穩定

　　1月13日，中國駐美國大使謝鋒會見美國國會參議院民主黨督導、伊利諾伊州民主黨聯邦參議員德賓，參議院軍事委員會首席成員、羅得島州民主黨聯邦參議員里德，特拉華州民主黨聯邦參議員孔斯及內華達州民主黨聯邦參議員羅森。

　　雙方就中美關係及共同關心的問題交換意見，謝鋒希望美國會議員為雙邊關係穩定健康可持續發展發揮建設性作用。
《經濟通通訊社15日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

經濟崩潰背後的制裁禍首知多少

14/01/2026 18:11

大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區