  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

15/01/2026 14:04

【內房困局】萬科境內債展期拋出四議案下周闖關，最高擬兌付40%本金

　　萬科(02202)(深:000002)境內債「22萬科MTN004」持有人會議召集人浦發銀行發公告，綜合媒體報道，本金展期一年的方案將在下周三(1月21日)召開的會議上再次闖關，同時擬將寬限期從30個交易日延長至90個交易日。本次還有持有人提出了兩個包含本金首付+小額兌付條款的議案。

　　刊登在上海清算所的公告顯示，「22萬科MTN004」今年首次持有人會議將審議四個議案，議案一為擬將本金展期一年並在寬限期1月28日內付息，同時增加項目公司應收款質押的增信措施，議案二為寬限期擬延長至90個交易日（即4月29日截止）。

　　萬科此次細化「22萬科MTN004」展期議案的增信措施為：將深圳市榮興房地產開發有限公司、廊坊萬恒盛業房地產開發有限公司以及北京友泰房地產開發有限公司三家項目公司的應收款質押作為增信擔保措施。

*持有人提出兩議案，要求本金首付+小額兌付*

　　而議案三和議案四均是持有人提出的，其中議案三要點包括：同意議案的持有可獲10萬元人民幣小額兌付；1月28日兌付40%本金其餘則展期一年，同時提供應收款增信。議案四要點則為寬限期延至90個交易日+小額兌付+首期付5%本金。

　　內媒稱這四套方案的推出，顯示出萬科正試圖通過多維度的條款組合，在有限的資金盤子中尋求與債權人的最大公約數。
《經濟通通訊社15日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

經濟崩潰背後的制裁禍首知多少

14/01/2026 18:11

大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區