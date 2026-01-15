【內房困局】萬科境內債展期拋出四議案下周闖關，最高擬兌付40%本金

萬科(02202)(深:000002)境內債「22萬科MTN004」持有人會議召集人浦發銀行發公告，綜合媒體報道，本金展期一年的方案將在下周三(1月21日)召開的會議上再次闖關，同時擬將寬限期從30個交易日延長至90個交易日。本次還有持有人提出了兩個包含本金首付+小額兌付條款的議案。



刊登在上海清算所的公告顯示，「22萬科MTN004」今年首次持有人會議將審議四個議案，議案一為擬將本金展期一年並在寬限期1月28日內付息，同時增加項目公司應收款質押的增信措施，議案二為寬限期擬延長至90個交易日（即4月29日截止）。



萬科此次細化「22萬科MTN004」展期議案的增信措施為：將深圳市榮興房地產開發有限公司、廊坊萬恒盛業房地產開發有限公司以及北京友泰房地產開發有限公司三家項目公司的應收款質押作為增信擔保措施。



*持有人提出兩議案，要求本金首付+小額兌付*



而議案三和議案四均是持有人提出的，其中議案三要點包括：同意議案的持有可獲10萬元人民幣小額兌付；1月28日兌付40%本金其餘則展期一年，同時提供應收款增信。議案四要點則為寬限期延至90個交易日+小額兌付+首期付5%本金。



內媒稱這四套方案的推出，顯示出萬科正試圖通過多維度的條款組合，在有限的資金盤子中尋求與債權人的最大公約數。

《經濟通通訊社15日專訊》