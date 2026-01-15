《中韓關係》報告：逾三成在華南韓企業料5年內裁撤業務

南韓產業研究院北京分院發布的「2025年在華南韓企業經營環境狀況調查」結果顯示，32.4%的在華南韓企業預計未來5年內將撤出、轉移或縮小在華業務規模。



具體來看，預計撤出中國市場的企業佔9.7%，遷移至其他地區的佔1.8%，縮小業務規模的佔20.9%。預計未來5年維持現有規模的企業佔48.6%，與2024年的49.2%基本持平；認為業務將擴大的企業比例則由13.8%上升至19.1%。



從行業分布，悲觀展望前景的主要集中在顯示面板、手機及家電，以及批發零售與流通行業，而挖掘機和造船行業相對看好未來5年的業務發展前景。



在華韓企指出，考慮撤出或轉移業務的主要原因包括市場競爭加劇、中國生產成本上升，以及接班困難等。遷移目的地以東南亞為主，佔59%，返回南韓佔17%。



此外，預計2025年銷售額按年下降的企業比例由去年的36%升至41.3%。多數受訪企業認為，中國內部營商環境日趨惡化，但持負面看法的企業比例由2024年的67%降至59.4%。



本次年度調查由南韓產業研究院北京分院、大韓商工會議所北京代表處和中國南韓商會於去年8月至11月聯合實施，調查對象達455家在華韓企。

《經濟通通訊社15日專訊》