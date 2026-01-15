  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

15/01/2026 11:29

【ＡＩ】分析：中國算力國產化會持續，H200芯片放行不影響趨勢

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國加速國產芯片研發，瑞銀分析師提及算力國產化進展
▷ 中國科技廠商採用超節點技術縮小算力差距，AI模型開發者適配國產芯片
▷ H200芯片可能放行，中國半導體設備國產化率現為20%-30%

　　在當前中美科技戰中，中國正加速國產芯片的研發。瑞銀證券中國互聯網行業分析師熊瑋表示，「算力國產化」對整個中國AI的進程是非常重要的問題。

　　她說，中國的算力國產化從2025年到現在有很積極的進展，即使單卡芯片跟國外最好的芯片效能有差距，中國科技廠商採用超節點技術，試圖在同一個機櫃裏面裝更多的卡進來，使得單機櫃算力水準跟國外的差距進一步縮小。

　　她指出，中國的AI模型開發者也積極從算法層面擁抱國產芯片，或者使用更靈活的算力基礎設施，特別是在模型架構或者設計方面，把「未來的算力支持」納入考量，這也能夠提高軟硬體結合或者優化程度，提高算力的使用效率。算力國產化的進程在2026年還會持續，「不必太過擔心會因為算力的瓶頸，使得中國AI進程受到一些阻礙」。

*今年到明年，中國半導體產業都會快速成長*

　　瑞銀證券中國科技半導體行業分析師俞佳也說，至少今年一整年到明年，中國半導體產業都會是快速成長階段。哪怕是相對先進的H200芯片，可能放鬆進入中國的管制之後，總體來看，中國的國內芯片、特別是AI芯片的需求還是非常旺盛。

　　俞佳稱，中國半導體14納米以下的先進製程產能，估計到2025年為止大概只佔全球5%左右，按照自給自足的需求角度來說，應該至少還有1倍空間。

　　中國半導體設備的國產化率，不同機構的估算在20%到30%左右。俞佳表示，這顯示國產化率還比較低，而且對於比較先進製程的存儲和邏輯產品，國產化率又會更低，而這些又是需求更強勁的領域。從產業鏈的角度來說，應相信中國能實現相關芯片的製造，因此中國半導體還有很多成長的空間。
《經濟通通訊社15日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

經濟崩潰背後的制裁禍首知多少

14/01/2026 18:11

大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區