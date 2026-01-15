【ＡＩ】分析：中國算力國產化會持續，H200芯片放行不影響趨勢

在當前中美科技戰中，中國正加速國產芯片的研發。瑞銀證券中國互聯網行業分析師熊瑋表示，「算力國產化」對整個中國AI的進程是非常重要的問題。



她說，中國的算力國產化從2025年到現在有很積極的進展，即使單卡芯片跟國外最好的芯片效能有差距，中國科技廠商採用超節點技術，試圖在同一個機櫃裏面裝更多的卡進來，使得單機櫃算力水準跟國外的差距進一步縮小。



她指出，中國的AI模型開發者也積極從算法層面擁抱國產芯片，或者使用更靈活的算力基礎設施，特別是在模型架構或者設計方面，把「未來的算力支持」納入考量，這也能夠提高軟硬體結合或者優化程度，提高算力的使用效率。算力國產化的進程在2026年還會持續，「不必太過擔心會因為算力的瓶頸，使得中國AI進程受到一些阻礙」。



*今年到明年，中國半導體產業都會快速成長*



瑞銀證券中國科技半導體行業分析師俞佳也說，至少今年一整年到明年，中國半導體產業都會是快速成長階段。哪怕是相對先進的H200芯片，可能放鬆進入中國的管制之後，總體來看，中國的國內芯片、特別是AI芯片的需求還是非常旺盛。



俞佳稱，中國半導體14納米以下的先進製程產能，估計到2025年為止大概只佔全球5%左右，按照自給自足的需求角度來說，應該至少還有1倍空間。



中國半導體設備的國產化率，不同機構的估算在20%到30%左右。俞佳表示，這顯示國產化率還比較低，而且對於比較先進製程的存儲和邏輯產品，國產化率又會更低，而這些又是需求更強勁的領域。從產業鏈的角度來說，應相信中國能實現相關芯片的製造，因此中國半導體還有很多成長的空間。

