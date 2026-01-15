《中國要聞》人社部、財政部：擴大覆蓋面，讓更多職工享有企業年金

人力資源社會保障部、財政部今日對外發布《關於進一步做好企業年金工作的意見》(以下簡稱《意見》)，增強企業年金制度的包容性、靈活性和便捷性，持續推動擴大覆蓋範圍，讓更多職工享有企業年金。根據《意見》，各類企業、社會團體、基金會、民辦非企業單位以及其他符合條件的用人單位及其職工，可按規定建立企業年金。



建立程序方面，用人單位已建立職工代表大會制度的，企業年金方案提交職工代表大會討論通過；未建立職工代表大會制度的，企業年金方案可以經全體職工討論、公示等其他民主程序通過。



繳費比例方面，用人單位及其職工可以在繳費限額內靈活選擇繳費比例或額度。經濟負擔能力有限的，可以先從低繳費比例或額度起步，再逐步提高。



建立方式方面，用人單位可建立企業年金單一計劃，也可選擇參加法人受託機構發起的企業年金集合計劃。推動探索依託集合計劃推行簡易程序，為中小微企業建立企業年金提供便利。



此外，《意見》提出，選擇部分具備條件的園區(工業園、產業園、改革試驗區、經濟技術開發區、科技創業園等)開展擴大企業年金覆蓋面試點，加快建設全國企業年金信息平台和數據庫等舉措。

《經濟通通訊社15日專訊》