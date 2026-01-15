  • 會員
15/01/2026 15:29

【聚焦數據】2025年末社融規模存量442萬億元增8.3%，政府債券佔比升至21.5%

　　中國人民銀行今日披露2025年金融統計數據報告。初步統計，2025年末社會融資規模存量為442.12萬億元（人民幣．下同），同比增長8.3%。

　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為268.4萬億元，同比增長6.3%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為1.05萬億元，同比下降18%；委託貸款餘額為11.35萬億元，同比增長1.3%；信託貸款餘額為4.67萬億元，同比增長8.6%；未貼現的銀行承兌匯票餘額為2.15萬億元，同比下降0.3%；企業債券餘額為34.24萬億元，同比增長6%；政府債券餘額為94.92萬億元，同比增長17.1%；非金融企業境內股票餘額為12.2萬億元，同比增長4.1%。

　　從結構看，2025年末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的60.7%，同比低1.1個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.2%，同比低0.1個百分點；委託貸款餘額佔比2.6%，同比低0.1個百分點；信託貸款餘額佔比1.1%，同比持平；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比0.5%，同比持平；企業債券餘額佔比7.7%，同比低0.2個百分點；政府債券餘額佔比21.5%，同比高1.6個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.8%，同比低0.1個百分點。
《經濟通通訊社15日專訊》

