《Ａ股行情》滬指低開0.48%，傳北京擬限用美國以色列網絡安全軟件

中國據悉要求國內企業停止使用部分美國和以色列的網絡安全產品，並在2026年上半年前替換為國產技術。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.48%，報4106.22點，深成指低開0.63%，創業板指低開0.93%，盤初AI營銷概念股明顯回吐。



外電引述三位知情人士稱，出於國家安全考慮，北京近日已通知國內公司停止使用大約十幾家美國和以色列公司生產的網絡安全軟件。隨著中美貿易和外交緊張局勢加劇以及雙方爭奪科技主導權，中國政府一直致力於西方技術的國產替代。



消息人士稱，禁用名單上的美國公司包括博通旗下的VMware、Palo Alto Networks和 Fortinet，以及以色列公司Check Point Software Technologies。分析人士稱，北京愈發擔心西方設備遭外部勢力入侵，因此推動替換西方計算機設備和辦公軟件。



國家市場監督管理總局正對攜程(09961)涉嫌實施壟斷行為立案調查，隔夜攜程在美股重挫17%，成交額劇增。A股旅遊股開盤卻逆市走強。



另外，人行今日進行1793億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有99億元逆回購到期，即今日淨投放1694億元。人行並將於今天以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展9000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月。

《經濟通通訊社15日專訊》