AH股新聞

15/01/2026 11:34

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.6%守4100，AI應用概念領跌

　　A股市場走勢反覆，早間低開回升，隨後又再度走弱，滬綜指半日收跌0.6%報4101.52點，險守4100關；創業板指跌超1%，深成指亦軟0.44%。個股跌多漲少，滬深兩市超3400股飄綠，上午半天成交18725億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減少3472億元或15.6%。

　　上海、深圳和北京三大證券交易所昨日同時發布通知，1月19日（下周一）起，調整融資保證金比例，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例從80%提高至100%。在中國股市如火如荼之際，這是監管給市場降溫的跡象之一。

　　AI應用方向集體退潮，AI營銷概念板塊跌超5%，值得買(深:300785)、省廣集團(深:002400)等跌停。商業航天陷入調整，概念股多次提示交易風險、板塊降溫，中國衛星(滬:600118)跌10%封板。

　　至於有色金屬板塊逆市走強，鋅業股份(深:000751)及羅平鋅電(深:002114)漲停。廣發證券首席經濟學家郭磊提出，在全球產業鏈重構與能源轉型背景下，有色金屬的戰略地位顯著提升，其角色類似於過去幾十年中的原油，已成為影響全球資源格局和資產價格的核心敘事之一。
《經濟通通訊社15日專訊》

