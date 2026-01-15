《Ａ股行情》監管降溫見效，成交大縮逾萬億，滬指收低0.33%三連跌

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

新年以來A股升勢凌厲，滬綜指快速逼近4200點，成交額不斷刷新紀錄，融資餘額亦創新高。中國監管出手為市場降溫，時隔10年提升融資保證金最低比例。今日滬綜指收跌0.33%，報4112.6點，錄得三連跌；深成指及創業板指則收升0.41%及0.56%。兩市全日成交急縮至2.9萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日近4萬億的新紀錄大減10359億元或26%。



分析認為，這是2024年「924」支持性股市政策組合拳以來的首個緊縮性調控訊號，表明監管者更希望看到「慢牛」，而不是過度的非理性走勢；但目前監管的節奏較為溫和，對市場中長期趨勢的影響有限。



上一次中國監管層上調融資保證金比例最低要求要追溯到2015年，為了降低融資交易過熱風險，當時的融資保證金比例最低要求從50%提高至100%。2023年9月為活躍市場該比例從100%下調至80%。



從板塊來看，半導體午後走強，光刻機、光刻膠方向領漲。《路透》援引Nikkei Asia報道，中國正在制定規則，限制企業從英偉達(US.NVDA)等外國廠商購買先進人工智能芯片的數量。消息利好國產半導體產業鏈。



另旅遊板塊逆勢活躍，大連聖亞(滬:600593)、陝西旅遊(滬:603402)、眾信旅遊(深:002707)漲停。1月14日，國家市監總局公告對攜程集團(09961)涉壟斷行為立案調查。攜程迅速回應稱，將積極配合監管部門調查，全面落實監管要求。



下跌方面，商業航天、AI應用、腦機接口概念跌幅居前。個股跌多升少，滬深兩市近2900隻個股收低。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4751.43 +0.20 上證指數 4112.60 -0.33 11759.20 深證成指 14306.73 +0.41 17296.50 創業板指 3367.92 +0.56 科創50 1493.94 -0.46 B股指數 258.96 +0.35 2.05 深證B指 1259.44 -0.63 0.84

《經濟通通訊社15日專訊》