【大國博弈】美擬抽取輸華H200芯片25%銷售額，京：已多次表明立場

美國總統特朗普日前表示，美國政府將批准向中國出售H200人工智能芯片，但他同時表示，美國政府將抽取銷售總額的25%。
外交部發言人毛寧在今日記者會上回應此事時稱：「對於美國輸華芯片問題以及關稅問題，中方都已經多次表明了立場。」
去年12月中國外交部對美國放行H200相關問題曾作回應稱，「中方一貫主張中美通過合作實現互利共贏。」
《經濟通通訊社15日專訊》
《經濟通通訊社15日專訊》
