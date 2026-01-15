  • 會員
15/01/2026 12:31

【ＡＩ】「擎天租」完成種子輪融資，上線3周機器人租賃訂單日均逾200單

摘要
▷ 擎天租完成種子輪融資，高瓴創投領投，復星等參與
▷ 平台2025年12月上海上線，智元機器人等聯合發起
▷ 上線三周註冊用戶20萬，日均訂單逾200單，合作海底撈等

　　由智元機器人聯手生態夥伴推出的全球首個機器人租賃平台「擎天租」今日宣布，公司已於近期完成種子輪融資。本輪融資由高瓴創投（GL Ventures）領投，復星創富、慕華科創、大豐基金及張江集團旗下具身智能公司共同參與投資。本輪資金將主要用於全國市場拓展、平台技術與服務體系建設，以及與地方政府和產業生態的深度協同進一步鞏固其在機器人即服務（Robot as a Service，RaaS）領域的開創者與領導者地位。

　　擎天租於2025年12月22日在上海正式發布，由智元機器人、飛闊科技等具身智能領域先鋒企業聯合發起，通過「共享租賃+平台化調度」的創新模式，將原本高門檻、高單價的機器人產品，轉化為可按需獲取、標準化交付的服務能力。數據顯示，平台上線三周，註冊用戶數突破20萬，日均租賃訂單穩定在200單以上，業務呈現出明顯加速趨勢。

*與海底撈等連鎖商業與餐飲品牌達成合作*

　　擎天租表示，目前平台已與美宜佳、海底撈(06862)、豫園股份(滬:600655)、左庭右院、蜜雪冰城(02097)等連鎖商業與餐飲品牌達成合作，機器人服務被廣泛應用於門店引流、品牌活動、開業運營等高頻場景，成為品牌進行線下商業創新的重要工具。

　　對於未來規劃，擎天租董事長姜青松透露：2026年內連接10家以上機器人本體廠商，發展200家金牌服務商，匯聚3000名內容與應用創作者，服務40萬租賃客戶，構建覆蓋全國的機器人服務網絡。

　　此外，擎天租計劃年內將服務網絡拓展至全國200個城市，使機器人服務像水電一樣，成為商業與城市運行中可被隨時調用的基礎能力。
《經濟通通訊社15日專訊》

